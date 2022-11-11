Об этом сообщает администрация Владимирской области. Соревнования проходили в Екатеринбурге среди...

Об этом сообщает администрация Владимирской области. Соревнования проходили в Екатеринбурге среди мужчин и женщин 18-39 лет в рамках Кубка России.Спортивные дисциплины - формальный комплекс (туль) и спарринг.В соревнованиях принимали участие более 600 участников из 25 регионов России.Спортсмены из Владимирской области заняли 3-е общекомандное место и завоевали 14 медалей, 9 из них — золотые.Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области