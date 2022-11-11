На 11 ноября работы выполнены на семи.

Во Владимире 14 дворов ремонтируют по контрактам 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.На 11 ноября работы выполнены на семи придомовых территориях:Добавим, что по нацпроекту «Комфортная городская среда» во Владимирской области в текущем году заасфальтировано и благоустроено