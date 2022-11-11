Уголовное дело рассмотрит судья А. Балашов.

Во Владимире 24 ноября в 11 часов начнётся суд над врачами Областного перинатального центра(ОПЦ), которых обвиняют в гибели роженицы. Об этом сообщает Ленинский районный суд Владимира.По версии следствия, в июне 2016 года заведующая акушерским отделением неверно лечила осложнение, возникшее у пациентки после родов. В итоге последняя скончалась.Кроме того, после гибели женщины медик, в целях сокрытия факта ненадлежащего оказания помощи, по приказу главврача внесла изменения в медицинскую карточку пациентки о динамике состояния здоровья. Руководителю медучреждения предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ.Уголовное дело рассмотрит судья А. Балашов.