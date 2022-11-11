В институте откроют лечебный факультет и ординатуру по 12 специальностям.

В администрации Владимирской области рассказали о подготовке к открытию медицинского ВУЗа. Представители Белого дома обсудили ключевые вопросы на встрече с коллегами из Приволжского медуниверситета.«В бывшем учебном корпусе ВлГУ на Октябрьском проспекте уже начался ремонт. Найдено общежитие для будущих студентов. Они будут проходить практику во владимирских больницах», - пояснили в пресс-службе губернатора.В институте откроют лечебный факультет и ординатуру по 12 специальностям. Преподавать будут владимирские врачи, около 70 медиков, а также педагоги из ПИМУ.