В отношении бывшего следователя областного аппарата следственного управления УМВД России по...
В отношении бывшего следователя областного аппарата следственного управления УМВД России по Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фигуранта обвинили в растрате с использованием служебного положении в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении.
Так, в декабре 2019 года при обыске в квартире жителя Московской области, подозреваемого в грабеже, оперативными сотрудниками обнаружена и изъята наличная валюта (доллары США и Евро) общей стоимостью в рублевом эквиваленте более 5 миллионов рублей. Указанные денежные средства переданы следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело.
В период с конца 2019 года до сентября 2021 года обвиняемый, испытывая потребность в денежных средствах, растратил на личные нужды вверенные ему денежные средства, ранее изъятые при обыске.
Кроме того, в целях сокрытия факта хищения в феврале 2020 года им сфальсифицированы подписи понятых в протоколе осмотра указанных денег, которые признаны им вещественным доказательством, несмотря на их фактическое отсутствие к тому времени.
Данные процессуальные документы представлены в суд, которым рассматривалась жалоба защитника подозреваемого на бездействие следователя и невозвращение изъятых денег.
Указанное преступление выявлено прокуратурой Владимирской области в ходе осуществления надзора за расследованием уголовного дела о совершении грабежа.
Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд города Владимира.
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