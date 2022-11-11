В отношении бывшего следователя областного аппарата следственного управления УМВД России по...

В отношении бывшего следователя областного аппарата следственного управления УМВД России по Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Фигуранта обвинили в растрате с использованием служебного положении в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении.Так, в декабре 2019 года при обыске в квартире жителя Московской области, подозреваемого в грабеже, оперативными сотрудниками обнаружена и изъята наличная валюта (доллары США и Евро) общей стоимостью в рублевом эквиваленте более 5 миллионов рублей. Указанные денежные средства переданы следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело.В период с конца 2019 года до сентября 2021 года обвиняемый, испытывая потребность в денежных средствах, растратил на личные нужды вверенные ему денежные средства, ранее изъятые при обыске.Кроме того, в целях сокрытия факта хищения в феврале 2020 года им сфальсифицированы подписи понятых в протоколе осмотра указанных денег, которые признаны им вещественным доказательством, несмотря на их фактическое отсутствие к тому времени.Данные процессуальные документы представлены в суд, которым рассматривалась жалоба защитника подозреваемого на бездействие следователя и невозвращение изъятых денег.Указанное преступление выявлено прокуратурой Владимирской области в ходе осуществления надзора за расследованием уголовного дела о совершении грабежа.Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos