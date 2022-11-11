Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.

Во Владимире бывшего следователя обвиняют в растрате 5 млн рублей и фальсификации доказательств. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.По версии следствия, в декабре 2019 года при обыске в квартире москвича, подозреваемого в грабеже, опера изъяли доллары США и Евро общей стоимостью более 5 млн рублей. Валюту передали следователю, а офицер растратил вверенные ему деньги.«В целях сокрытия хищения средств им сфальсифицированы подписи понятых в протоколе осмотра денег, которые признаны им вещественным доказательством. Документы были представлены в суд, которым рассматривалась жалоба адвоката подозреваемого на бездействие следователя и невозвращение изъятой суммы», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Афера вскрылась. Следак признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.