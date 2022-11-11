Октябрьский районный суд взыскал с автосалона стоимость «железного коня» и оштрафовал его.

Жителю Владимира продали автомобиль, сваренный из двух машин. Октябрьский районный суд взыскал с автосалона стоимость «железного коня» и оштрафовал его.Владимирец приобрёл машину в ООО «С». При постановке её на учет в ГИБДД выяснилось, что транспортное средство сварено из двух частей. В регистрации авто новому хозяину отказали.Решить вопрос с автосалоном полюбовно не получилось. Мужчина подал на фирму в суд. Фемида встала на сторону покупателя и удовлетворила иск о расторжении договора купли-продажи. С ответчика взыскана уплаченная сумма, компенсация морального вреда и штраф за отказ от добровольного возмещения ущерба.