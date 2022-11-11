Сотрудники Росгвардии нашли и уничтожили минометную мину в пойме реки Клязьма. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. В Управление Росгвардии по Владимирской области поступила

Сотрудники Росгвардии нашли и уничтожили минометную мину в пойме реки Клязьма. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. В Управление Росгвардии по Владимирской области поступила информация об «опасной находке». На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Невский». Силовики обследовали «подозрительный предмет». Как оказалось – это была «минометная мина с высокой степенью коррозии». Боеприпас был уничтожен на