“Сон в будущем”. Такое сказочное имя придумали этой капсуле дневного сна ее разработчики. Над обеспечением комфортного отдыха для ее пользователя работали четверо подростков. На деле

“Сон в будущем”. Такое сказочное имя придумали этой капсуле дневного сна ее разработчики. Над обеспечением комфортного отдыха для ее пользователя работали четверо подростков. На деле – это прототип. Оригинал по задумке должен быть в два раза больше. Проект предусматривает систему климат-контроля и будильник. В функциях сонной капсулы также продумано наличие расслабляющей музыки и регулировка подсветки.