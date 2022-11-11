С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177129 владимирцев.

Во Владимирской области 11 ноября выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Кольчугинском и Камешковском, по 1 - в Александровском, Петушинском, Юрьев-Польском, Судогодском, в Киржачском, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177129 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49199 заболевших во Владимире, 20917 - в Ковровском районе и 19155 - в округе Муром.