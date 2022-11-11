В 2021 году в результате ЭКО во Владимирской области родилось 215 младенцев.

Во Владимирской области за 9 месяцев благодаря ЭКО на свет появилось 179 детей. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Диагноз «бесплодие» ставится всё большему количеству семей. Для многих применение вспомогательных репродуктивных технологий – это единственный шанс стать родителями», – рассказала главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения, главный врач перинатального центра Надежда Туманова.Процедура необходима в двух случаях: если пациентка в возрасте до 35 лет не может забеременеть в течение года и после 35 лет – в течение полугода.Направление на ЭКО даёт лечащий врач. Проходить комиссию в ГКБ №5 не нужно. Однако если вас направляет частный доктор, то медосмотр в Областном перинатальном центре обязателен.Во Владимире ЭКО проводят две клиники. Пары получают помощь бесплатно, за счёт ОМС. Возможно обращение в медучреждения Москвы, Иванова и Нижнего Новгорода. В среднем после прохождения процедуры каждая 3-4-ая пациентка вынашивает ребёнка.В 2021 году в результате ЭКО во Владимирской области родилось 215 младенцев.