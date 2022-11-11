Вечером 10 ноября во владимирских соцсетях завирусилось видео, на котором легковой автомобиль оказался насквозь пробит отбойником на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе. По

Вечером 10 ноября во владимирских соцсетях завирусилось видео, на котором легковой автомобиль оказался насквозь пробит отбойником на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и на полной скорости влетел в металлическое ограждение, которое пробило лобовое стекло и машину по длине всего кузова. Пользователи соцсетей сообщают, что люди,