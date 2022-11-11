Во Владимирской области на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от Гусь-Хрустального из-за увеличения интенсивности движения изменилась схема движения. Об этом сообщили в ФКУ

Во Владимирской области на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от Гусь-Хрустального из-за увеличения интенсивности движения изменилась схема движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Речь идет об участке дороги с 349 по 350 км. Приоритет в порядке проезда теперь у машин, следующих по федеральной трассе. Дорожники нанесли на перекрестке новую