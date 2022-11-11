В регионе подвели итоги масштабного конкурса Мой бизнес - мои идеи. При поддержке владимирского...

В регионе подвели итоги масштабного конкурса "Мой бизнес - мои идеи". При поддержке владимирского "Бизнес-инкубатора", школьники и студенты презентовали свои бизнес-планы на большой сцене.- Наши аниматоры - это школьники. Детство - это очень тяжелый период...Арсений из Гороховца уверен: понять ребенка до конца может только сам ребенок. Во всяком случае, если дело касается веселья. Команда "Ветер" презентует компанию по организации детских праздников. В роли аниматоров - исключительно школьники. Ребята рассчитали затраты, вычислили целевую аудиторию, изучили конкурентов. Но главное - у юных гороховчан уже есть опыт.Арсений Сметанин, начинающий предприниматель, г. Гороховец:- Первый раз в школе был день самоуправления, я был директором. Ходил важный... И был концерт: там пару юмористических сценок, песни, танцы, движения, хорошо. Иногда хочется праздника, веселья, а нанять некого. Вот у меня у самого недавно был выпускной, пришла тетя. Все были зажаты, никто не хотел веселиться, потому что она не смогла найти с нами общий язык.Говоря на бизнес-языке - она неверно поняла "боли ЦА". Потребности своей аудитории. Разбираться в таких вещах потенциальных бизнесменов из школ и колледжей со всего региона учат здесь - на конкурсе "Мой бизнес - мои идеи". Он проходит уже в четвертый раз при содействии регионального центра поддержки предпринимательства Владимирского "Бизнес-инкубатора". В этом году заявились 45 команд. На очный этап попали 23 заявки.Александр Нестеров, директор Государственного автономного учреждения Владимирской области "Бизнес-инкубатор":- Это не просто конкурс, это еще и обучение. То есть опытные наставники проводят мастер-классы по навыкам выступления, по составлению бизнес-плана. И, в том числе, одно из направлений - это умение грамотно показать свой проект.И в финале, на большой сцене, семь лучших проектов презентуют еще раз - с учетом всех замечаний.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Самое важное, с нашей стороны, показать им, что любые прорывные идеи, любое стремление к развитию предпринимательского сообщества, нашего общества в целом, оно вознаградится рано или поздно. Именно на таких людях, которые не боятся брать на себя ответственность, развивают общество, развивают предпринимательские инициативы, как раз и строится наше общество, общество будущего.В областной администрации уже пообещали поддержать проект "Парящие тропы" по созданию веревочного парка в Муроме. Особое внимание решено уделить и бизнес-плану "Белый камень" из Коврова. Ребята возрождают традиции камнерезов, используя известняк Мелехово-Федотовского карьера. Но главная интрига - это, конечно, гран-при.- Действительно, проект был очень проработан. Уже даже согласован, насколько я понимаю. Команда "Доброгав!"По проекту "Доброгав" должна появиться первая площадка для собак в Доброграде. Ну, а главный приз конкурса достается всем финалистам - поездка в инновационный центр "Сколково".Кристина Иванова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир"