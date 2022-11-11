Аккаунты есть практически у всех районных руководителей, кроме Судогодского.

Взаимодействие с жителями в соцсетях и мессенджерах - один из ключевых аспектов работы власти. В 2022 году 70% глав городов и районов завели личные страницы в соцсетях. Во Владимирской области аккаунты есть практически у всех районных глав, кроме Судогодского.На закрытой образовательной платформе АНО «Диалог» есть даже курс обучения. Специалисты ЦУР Владимирской области составили рейтинг аккаунтов глав муниципальных образований и городов.Среди глав администраций лидерами стали: Анатолий Курганский (Камешковский район), Елена Фомина (город Ковров) и Вячеслав Скороходов (Ковровский район). В число самых активных вошли: Анна Кузнецова, Андрей Шохин, Евгений Рычков, Алексей Андрианов, Николай Муравьев, Алексей Соколов, Алексей Сараев.Не отстаёт и губернатор. На телеграм-канал Александра Авдеева подписаны почти 9000 человек. Он входит в топ-10 региональных каналов по активности подписчиков.Добавим, что по информации АНО «Диалог», в ноябре 2022 года в стране более 2000 глав городов и районов ведут личные аккаунты. В статистику попадают те, кто присутствует минимум в двух социальных сетях - это 84% руководителей (2011 из 2384).