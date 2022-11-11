При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить телефонам: 01, 101 или 112.

Во Владимирской области в ночь на 12 ноября ожидается усиление ветра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ухудшение погоды может привести к авариям на ЛЭП, падению различных конструкций и ветхих деревьев. Водителей просят не оставлять машины под слабоукреплёнными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить телефонам: 01, 101 или 112.