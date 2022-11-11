Жуткие кадры выложили очевидцы ДТП, которое случилось на трассе М-7 в районе деревни Сенино...

Жуткие кадры выложили очевидцы ДТП, которое случилось на трассе М-7 в районе деревни Сенино Ковровского района. Отечественную легковушку буквально прошило насквозь разделительное ограждение.Как сообщают в региональном ГИБДД, "Приорой" управлял 21-летний водитель, также в салоне находились два пассажира - 28-летний мужчина и 24-летняя девушка. Все они могут праздновать второй день рождения - каждый получил лишь незначительные травмы. Напомним, сейчас в районе Сенино идут дорожные работы по строительству развязки. Поэтому в ГИБДД просят быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.