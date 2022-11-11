Объём инвестиций превысит 7 млрд рублей.

Во Владимирской области Wildberries создаст центр омниканальной торговли. Власти подписали с компанией договор аренды земли для возведения комплекса в Воршинском сельском поселении.«Начало строительства: 2023 год. Площадь: 100 тысяч квадратных метров. Количество рабочих мест: 5000. Объём вложений превысит 7 млрд рублей», - анонсировал инвестпроект Александр Авдеев.За 24 года реализации проекта доходы регионального бюджета должны составить почти 6,4 млрд рублей.