И в завершении выпуска интересные кадры из мира живой природы.
В группе Вконтакте...
И в завершении выпуска интересные кадры из мира живой природы.
В группе Вконтакте "Госохотинспекция Владимирской области" появилось видео под названием «Встреча с волком».
Судя по комментарию, она произошла в Вязниковском районе на реке Лух.
Очевидец запечатлел, как серый переплывает водную преграду. Без особых усилий, словно занимается этим каждый день.
Затем спокойно выходит на противоположный берег и скрывается в чаще.