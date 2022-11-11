И в завершении выпуска интересные кадры из мира живой природы. В группе Вконтакте...

И в завершении выпуска интересные кадры из мира живой природы.В группе Вконтакте "Госохотинспекция Владимирской области" появилось видео под названием «Встреча с волком».Судя по комментарию, она произошла в Вязниковском районе на реке Лух.Очевидец запечатлел, как серый переплывает водную преграду. Без особых усилий, словно занимается этим каждый день.Затем спокойно выходит на противоположный берег и скрывается в чаще.