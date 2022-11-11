11 ноября на сцене Владимирской областной филармонии пройдет крупнейшее культурное событие года – встреча владимирских слушателей в рамках фестиваля «Суздаль-миллениум» с одним из лучших

11 ноября на сцене Владимирской областной филармонии пройдет крупнейшее культурное событие года – встреча владимирских слушателей в рамках фестиваля «Суздаль-миллениум» с одним из лучших оркестров страны и мира – Российским национальным оркестром – и знаменитым российским пианистом, дирижером, педагогом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным. Концерт станет жемчужиной фестиваля, открывшегося 3 ноября во Владимира. На сцене