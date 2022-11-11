Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Проверить свой уровень...

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.Проверить свой уровень экологической грамотности может любой желающий, в том числе дети до 12 лет.В онлайн-формате Экодиктант можно написать на специальном портале.Для участия необходимо лишь зарегистрироваться в личном кабинете.Сообщается, что диктант охватит большое количество тем: Арктика, охрана озера Байкал, климат, лес, отходы, заповедные территории, флора и фауна, энергетика, пожарная безопасность на природе и многие другие.Фото: pxfuel.com