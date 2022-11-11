ЭКО - это процедура искусственного оплодотворения, во время которой яйцеклетку оплодотворяют в...

ЭКО - это процедура искусственного оплодотворения, во время которой яйцеклетку оплодотворяют в лабораторных условиях.Данный метод используется для лечения бесплодия или зачатия здорового ребенка, если у одного или обоих родителей есть серьезные генетические заболевания, например гемофилия (несвертываемость крови).Наблюдение за матерями, которые проходят процедуру, особенное. Во Владимирской области подобная функция возложена на Областной Перинатальный центр.Важно!ЭКО проводится при постановке диагноза бесплодие в двух случаях: если пациентка в возрасте до 35 лет не беременеет в течение года и после 35 лет – в течение 6 месяцев.Направление на процедуру даёт лечащий врач. Но если процедуру ЭКО рекомендует сделать специалист частной клиники, необходимо подойти на медкомиссию в Областной перинатальный центр.Документы предоставляют специалистам городской больницы №5.На заметку!Клинику для проведения ЭКО пациентка выбирает самостоятельно. Пары получают помощь бесплатно, за счёт средств ОМС.По данным администрации, за 9 месяцев во Владимирском регионе благодаря процедуре ЭКО на свет появились 179 новорожденных.Дополнительная информация для семей, которые планируют сделать ЭКО, есть на официальном сайте департамента здравоохранения Владимирской области.Фото: pxfuel.com