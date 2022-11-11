Владимирские урбанисты направили в госинспекцию по охране объектов культурного наследия заявление с...

Владимирские урбанисты направили в госинспекцию по охране объектов культурного наследия заявление с просьбой включить здание железнодорожного вокзала Владимира в реестр памятников.Активисты убеждены: особый охранный статус позволит сохранить внешний вид вокзала и защитить его от (цитата) "бездумной реконструкции". На капитальный ремонт его обещают закрыть уже в начале следующего года. Работы охватят весь вокзальный комплекс, включая платформы, переходы, привокзальную площадь и, разумеется, само здание 75-го года постройки. Фасад предлагается облицевать керамогранитом, стилизованным под белый камень. Однако общественники, архитекторы и активисты считают, что такая реконструкция изменит уникальный архитектурный облик здания до неузнаваемости.Сергей Егоров, сооснователь движения "Владимир будущего":- Все-таки керамогранит по фактуре и по цвету немного отличается от оригинального. Особенность монтажа керамогранитных плит заключается в том, что они находятся на некоем отдалении от стены. В результате переоблицовки фасада может получиться так, что здание вокзала просто распухнет и как это будет выглядеть по итогу, сейчас вряд ли кто-то может предсказать.