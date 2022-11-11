Октябрьский районный суд г. Владимира удовлетворил исковые требования покупателя, который приобрел...

Октябрьский районный суд г. Владимира удовлетворил исковые требования покупателя, который приобрел автомобиль, не пригодный для использования по назначению.Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, покупатель обратился в суд с исковым заявлением к ООО «С».Оказалось, что ГИБДД отказала ему в регистрации купленной машины, так как выяснилось, что автомобиль сварен из двух частей и идентифицировать его невозможно.По этой причине воспользоваться истец новым транспортным средством не мог.Продавец в добровольном порядке деньги возвращать отказался.В ходе рассмотрения дела судом установлен факт внесения в конструкцию транспортного средства в результате ремонтных работ изменений, которые влияют на безопасность и не соответствуют требованиям завода-изготовителя. При этом выявленные недостатки являются неустранимыми, и транспортное средство не пригодно к дальнейшей эксплуатации.Суд удовлетворил требования потребителя о расторжении договора купли-продажи и взыскал с ответчика уплаченные по договору денежные средства, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке.Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.Фото: Pexels.com