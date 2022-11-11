По версии следствия, в июле обвиняемый в телеграм-канале опубликовал семь сообщений с недостоверными сведениями об армии России.

Жителю Коврова грозит 10 лет тюрьмы за фэйки про российскую армию. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По материалам ФСБ на 32-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в распространении ложных сведений о ВС РФ.По версии следствия, в июле обвиняемый опубликовал в телеграм-канале семь сообщений с недостоверными сведениями об армии России. Сейчас он заключён под стражу.Фигуранту грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, а также 10 лет колонии.