Во Владимирской области Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении...

Во Владимирской области Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Коврова.Он обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.Как сообщили в пресс-службе Следкома, в июле 2022 года обвиняемый в одном из телеграм-каналов разместил не менее семи сообщений с ложной информацией об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.За совершение указанного преступления ему может грозить, в том числе, штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.Фото пресс-службы Следственного комитета по Владимирской области