Работы по благоустройству длились четыре года.

В Александрове почти закончилось благоустройство парка 200-летия, которое длится 4 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации района.В 2019 году провели необходимые работы в верхней части парка: установили заборы, урны, скамейки и выложены дорожки. Спустя два года, в 2021, в нижней части обустроили дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также установили детские площадки. В 2023 году завершится самый масштабный этап благоустройства: будут обустроены прогулочные дорожки, скамейки, ярмарочные домики. Кроме того, в парке появится сцена.Ремонтные работы планируют завершить в декабре текущего года. В Администрации Александровского района сообщили, что в парке пройдут новогодние гуляния.