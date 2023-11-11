Когда завершится благоустройство парка имени 200-летия Александрова? В рамках федерального проекта...

Когда завершится благоустройство парка имени 200-летия Александрова?В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство парка культуры и отдыха им. 200-летия Александрова ведётся ещё с 2019 года.Тогда работы проходили в верхней части парка: установлены забор, урны и скамейки, сцена, смотровая площадка, а также были выложены дорожки. Городу Александрову это обошлось в 11,4 млн рублей.В 2021 году благоустройство парка продолжилось, оно коснулось его нижней части: были устроены пешеходные и велосипедные дорожки, обновлено освещение, установлены детские и игровые площадки, малые архитектурные формы, обустроены зоны отдыха.Как уточняют в пресс-службе Правительства Владмирской области, на эти цели было направлено 26 млн рублей.В 2023 году проводится третий и самый масштабный этап благоустройства. На него будут затрачены 48,5 млн рублей.Интересный факт!Чтобы максимально сохранить атмосферу исторического парка купца Первушина (часть городского парка является объектом культурного наследия) для планирования работ использовались архивные материалы и фотографии.При выполнении работ в данный момент выполняется устройство дорожек из тротуарной плитки, прогулочных площадок, освещения.Известно, что устанавливаются беседки в стиле старой эпохи, парковые качели и скамейки, ярмарочные домики, перголы и уличная библиотека.В парке появится новая сцена, а также сообщается, что ведётся монтаж светового фонтана.В пресс-службе Правительства Владимирской области уточняют, что мероприятия этого этапа благоустройства выполнены уже на 90 процентов.Срок завершения всех работ – декабрь 2023 года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области