И вновь наша рубрика Хочу домой!: о хвостатых друзьях, которые мечтают обрести свой дом. Сегодня...

И вновь наша рубрика "Хочу домой!": о хвостатых друзьях, которые мечтают обрести свой дом.Сегодня вашему вниманию - очень активный Людвиг, для своих - просто Люк.Домашнего пса вышвырнули на улицу, но веру в людей он не утратил. Доброго и общительного питомца привезли в приют две недели назад.Люку два года, здоровый и очень умный - знает много команд и превосходно гуляет на поводке.Добрый и общительный, но дружит только с собаками-девочками.Воспитанный симпатяга очень ждёт свою семью.Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03.