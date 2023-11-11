И вновь наша рубрика Хочу домой!: о хвостатых друзьях, которые мечтают обрести свой дом.
Сегодня...
И вновь наша рубрика "Хочу домой!": о хвостатых друзьях, которые мечтают обрести свой дом.
Сегодня вашему вниманию - очень активный Людвиг, для своих - просто Люк.
Домашнего пса вышвырнули на улицу, но веру в людей он не утратил. Доброго и общительного питомца привезли в приют две недели назад.
Люку два года, здоровый и очень умный - знает много команд и превосходно гуляет на поводке.
Добрый и общительный, но дружит только с собаками-девочками.
Воспитанный симпатяга очень ждёт свою семью.
Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03.