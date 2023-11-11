Благоустройство в парке имени 200-летия города в Александрове практически завершено. Оно длилось 4 года, сообщили в пресс-службе администрации района. В 2019 году работы шли в верхней части

Благоустройство в парке имени 200-летия города в Александрове практически завершено. Оно длилось 4 года, сообщили в пресс-службе администрации района. В 2019 году работы шли в верхней части парка: там установили забор, урны, скамейки, сцену, выложили дорожки, оборудовали смотровую площадку. В 2021 году благоустройство добралось до нижней части. Там обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, обновили освещение,