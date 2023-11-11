Многодетная семья лишилась жилья после пожара в январе 2023, которое предоставили им по договору соцнайма. Новое они получат через шесть месяцев после суда.

В Собинский суд обратился прокурор с требованием обеспечить многодетную семью жильём. Об этом сообщил Собинский городской суд.Прокуратурой проведена проверка, в результате которой установлено, что жительница МО Асерховское с тремя детьми зарегистрированы в жилом помещении, принадлежащем АО "Трудовик". Семья признана малообеспеченной и состоит на учёте нужнающихся в жилом помещении. В январе 2023 года произошёл пожар, женщина с детьми осталась без жилья и имущества.Суд удовлетворил иск. Администрацию МО Асерховское обязали предоставить многодетной семье жилое помещение в течение шести месяцев.