Всего в викторине участвовали более 80 человек. Они познакомились с национальной кухней и сказками народов России.

9 ноября прошёл этноквиз «Многонациональная Россия» в честь Дня народного единства. В конкурсе приняли участие 10 команд, более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренней политики Владимирской области.Этноквиз во Владимире проходит уже третий раз. Его главная идея — познакомить жителей региона с традициями и культурой разных национальностей, которых в области более ста.Всего в рамках викторины провели 3 тура на разную тематику. Первый тур включал в себя вопросы по кулинарии, всех гостей по окончании угостили национальными блюдами: бешбармаком, долму и адыгейским сыром. Второй блок посвящён сказкам народов России. Третий тур также был «сказочным», однако в этот раз у участников была подсказка: ответ на загадку должен поместиться в шкатулку.Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, в качестве приза получили мстерские шкатулки ручной работы.