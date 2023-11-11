Жителей Владимира поддержали идею установить стелу «Города трудовой доблести» на пересечении улиц Мира и Батурина, напротив Центрального парка. Об этом сообщил мэр города в своем

Жителей Владимира поддержали идею установить стелу «Города трудовой доблести» на пересечении улиц Мира и Батурина, напротив Центрального парка. Об этом сообщил мэр города в своем телеграм-канале. Владимирцев спросили, знают ли они о том, что городу присвоен статус «Города трудовой доблести», подходит ли территория у Центрального парка для установки монумента, нужна ли стела Владимиру. В опубликованном