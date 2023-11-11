Владимирцы стали призёрами конкурса Большая перемена. Большая перемена – это масштабный...

Владимирцы стали призёрами конкурса "Большая перемена"."Большая перемена" – это масштабный конкурс для школьников и студентов России. Он предлагает для детей одно из 12 направлений-вызовов, таких как "Твори!", "Будь здоров!", "Меняй мир вокруг!", "Помни!", "Открывай новое!" и другие.Мероприятие организовано так, чтобы каждый его участник мог выйти за пределы оценок и рамок, почувствовать себя свободным, заниматься тем, что ему действительно нравится.И это значит, что финалисты смогут реализовать свои способности и таланты (интересные проекты).Школьники из Владимирской области, например, попали в число призеров конкурса "Большая перемена". Об этом сообщило Правительство Владимирской области.Среди призеров – активисты "Движения Первых" Владимирской области.Татьяна Шкурина (школа №9, Вязниковский район), Елизавета и Анастасия Смолины (гимназия №35, г. Владимир);Елена Лямина (школа №36, Александровский район);Денис Белокопытов (школа №15, г.Гусь-Хрустальный).Финал четвертого сезона "Большой перемены" прошел в международном центре "Артек". В этом году в нем приняли участие более 3 миллионов талантливых ребят.На заметку!Всего за 4 года к проекту присоединились более 5 миллионов школьников, студентов колледжей и педагогов-наставников.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области