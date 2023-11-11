Владимирская область заняла 56 место в рейтинге доступности аренды жилья Как сообщает РИА...

Владимирская область заняла 56 место в рейтинге доступности аренды жильяКак сообщает РИА "Новости", доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2023 году половина из них уже может снять типовую двухкомнатную квартиру (до пандемии этот показатель приближался к 40 процентам).Лидерами по доступности аренды являются Кемеровская область, Санкт-Петербург и Татарстан.Владимирская область, если анализировать инфографику РИА "Новости", увы, находится лишь на 56 месте рейтинга (из 85 регионов России). То есть лишь 44,7% (из 100%) семей могут позволить себе аренду жилья.При этом доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, составил во Владимирской области - 84,5 тыс. рублей.Замыкают рейтинг Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария.Фото: pxfuel.com; таблица https://ria.ru/20231107/arenda-1907485579.html