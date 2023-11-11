«Правовой Поезд» посетил жителей поселков Владимирской области

Сотрудник прокуратуры, Уполномоченный по правам человека и представители других ведомств Владимирской области приняли участие в проекте «Правовой Поезд».Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в этот раз «Правовой Поезд» посетил жителей поселков Клязьминский городок, Достижение, Мелехово. В основном сельчане жаловались на нарушения жилищного и трудового законодательства. Также поступали просьбы помочь получить страховые выплаты, увеличить медикам компенсацию на отопление жилья, провести опиловку деревьев и другие.Отмечается, что вопросы, которые можно было решить на месте, были решены незамедлительно. По части других будут проведены проверки.Напомним, в Собинском районе многодетная семья после иска в суд.