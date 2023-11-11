Двое подрядчиков просрочили ремонт школы. Учащиеся СОШ №23 города Коврова остались без крыши и окон.

4 августа 2023 года между СОШ №23 и ООО «Фаворит» был заключен контракт на ремонт крыши здания с установленным сроком сдачи 16 октября. Также согласно договору, заключенному 18 июля, уже другой подрядчик должен был провести ремонт оконных блоков до 11 сентября. Однако ни одна работа не была сдана в установленный срок.Как сообщает Прокуратура Владимирской области, после проверки руководителям подрядных организаций внесли представления. Работы по замене оконных блоков выполнены в полном объеме, а для ремонта кровли подрядчик увеличил количество бригад.Кроме того, на обоих подрядчиков возбудили административные дела по факту бездействия, повлекшего неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.