Она работает с 2017 года, за шесть лет депутаты реализовали несколько проектов обучающихся в образовательном проекте.

В школу поступили 55 старшеклассников и студентов колледжей. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Владимирской области.Проект впервые появился в 2017 году. В этом году стартовал уже седьмой сезон обучения. В течение месяца ученики «Школы юного законтворца» познают законотворческую деятельность у региональных депутатов в формате лекционных и практических занятий. В конце обучения каждый учащийся должен защитить собственный проект, который оценит экспертная комиссия.Некоторые из проектов ребят реализуются. Так, например, в одной из выпускных работ обратили внимание на автомобилистов, которые включают музыку в ночное время, тем самым мешая жителям спальных районов отдыхать. Благодаря этому в «закон о тишине» были внесены поправки, и теперь нарушители права людей на отдых могут понести за это ответственность.Как сообщает ЗакСобрание Владимирской области, с 2021 года лучшим выпускникам «Школы юного законтворца» выдают сертификаты на получение дополнительных баллов при поступлении во Владимирский Государственный университет на направления «Социология», «Юриспруденция», «Международные отношения» и «История» по программе бакалавриата.