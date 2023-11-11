Во Владимире построят новую поликлинику для детей и взрослых. Речь идёт про микрорайон...

Во Владимире построят новую поликлинику для детей и взрослых.Речь идёт про микрорайон Заклязьменский. "Мощность взрослой поликлиники – 200 посещений в смену, детской – 75" - пояснили в пресс-службе Правительства Владимирской области. Потребность в новом здании медучреждения возникла в связи с увеличением количества жителей и объёмов жилищного строительства в микрорайоне Заклязьменский.Новое здание филиала Центральной поликлиники города Владимира построят на Судогодском шоссе в районе домов №№ 43 и 51 "А", сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.Проектом бюджета на 2024-2025 годы предусмотрено более 594 млн рублей на эти цели."На участке 2,7 тысяч квадратных метров планируют возвести поликлинику площадью более 4,5 тысяч квадратных метров..." - уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Сообщается, что в учреждении разместятся консультативные, лечебные, диагностические кабинеты и помещения, рентгенологическое отделение, кабинеты восстановительного лечения, а также клинико-диагностическая лаборатория.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Правительства Владимирской области