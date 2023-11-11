Во Владимирской области многодетной семье, у которой сгорел дом, долгое время не предоставлялось...

Во Владимирской области многодетной семье, у которой сгорел дом, долгое время не предоставлялось жильё.И лишь при помощи прокуратуры удалось добиться справедливости.Известно, что была проведена проверка жилищного законодательства по обращению жительницы Собинского района. Выяснилось, что семья заявительницы, являющаяся многодетной (в семье пятеро детей, двое - несовершеннолетние), проживала в деревне Вышманово.В январе 2023 года в их жилом доме произошел пожар. И всё имущество семьи было уничтожено огнём.Решением жилищной комиссии администрации Асерховского сельского поселения семья признана малоимущей и нуждающейся в предоставлении помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Но, увы, органом местного самоуправления жильё обратившейся так и не было предоставлено.По результатам проверки межрайонной прокуратурой в Собинский городской суд было направлено исковое заявление об обязании администрации обеспечить семью благоустроенной квартирой.В результате требования прокурора судом были удовлетворены.Лишь благодаря вмешательству прокурора многодетной семье всё же было предоставлено благоустроенное жильё в селе Асерхово.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области