Во Владимирской области многодетной семье, у которой сгорел дом, долгое время не предоставлялось...
Во Владимирской области многодетной семье, у которой сгорел дом, долгое время не предоставлялось жильё.
И лишь при помощи прокуратуры удалось добиться справедливости.
Известно, что была проведена проверка жилищного законодательства по обращению жительницы Собинского района. Выяснилось, что семья заявительницы, являющаяся многодетной (в семье пятеро детей, двое - несовершеннолетние), проживала в деревне Вышманово.
В январе 2023 года в их жилом доме произошел пожар. И всё имущество семьи было уничтожено огнём.
Решением жилищной комиссии администрации Асерховского сельского поселения семья признана малоимущей и нуждающейся в предоставлении помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. Но, увы, органом местного самоуправления жильё обратившейся так и не было предоставлено.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в Собинский городской суд было направлено исковое заявление об обязании администрации обеспечить семью благоустроенной квартирой.
В результате требования прокурора судом были удовлетворены.
Лишь благодаря вмешательству прокурора многодетной семье всё же было предоставлено благоустроенное жильё в селе Асерхово.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области