Во Владимирской области природоохранный прокурор требует привести региональную карту-схему...

Во Владимирской области природоохранный прокурор требует привести региональную карту-схему охотничьих угодий в порядок.В деятельности Госохотинспекции Владимирской области были зафиксированы грубые нарушения.Например, установлено, что на карте охотничьих угодий отражена недостоверная информация об особо охраняемых природных территориях.Так, границы 25 заказников и 28 памятников природы регионального значения не соответствуют действующей нормативно-правовой документации, сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Среди них такие, как Окский береговой, Клязьминский береговой, Окско-Клязьминская пойма, Давыдовский, Гусевский и пр.Кроме того, на схеме некоторые памятники природы регионального значения не отображены вовсе: «Карельская берёза», «Озеро Шумарки», «Озеро Старица» и другие."...В то время как показаны несуществующие, упраздненные и не относящиеся к понятию особо охраняемых природных территорий" - отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры.Таким образом - обнаруженные недостатки могут повлечь грубое нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Напомним, в некоторых из них действуют ограничения на ведение охоты.Сообщается, что руководителю региональной Госохотинспекции внесено представление. В данный момент устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.Фото: pxfuel.com