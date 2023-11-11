Жители Владимирской области теперь могут записаться к нотариусу через Госуслуги. Министерство...

Жители Владимирской области теперь могут записаться к нотариусу через "Госуслуги".Министерство цифрового развития Владимирской области информирует, что сервис позволяет не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Это экономит время на приёме.Сервис тестировался в 8 регионах: Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.Теперь он доступен жителям всех субъектов (кроме Москвы и Московской области), Владимирской области в том числе."К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны - в ближайшее время..." - сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области.Для записи доступно 51 нотариальное действие.Записаться к нотариусу можно по ссылке: https://gosuslugi.ru/600771/1/formФото: pxfuel.com Видео: https://t.me/mintsifry_33