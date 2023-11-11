Жители Владимирской области в ночь с 11 на 12 ноября смогут наблюдать уникальное астрономическое...

Жители Владимирской области в ночь с 11 на 12 ноября смогут наблюдать уникальное астрономическое явление.Правда, при условии, если погодные условия позволят. Речь идёт про звездопад Тауриды.В эти выходные жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления - активные периоды метеорных потоков Южные и Северные Тауриды пересекутся по времени.Куда именно смотреть на небе?Радиант обоих метеорных потоков находится в созвездии Тельца (лат. – Taurus). Кажется, будто «падающие звёзды» вылетают оттуда.Ориентир - фото:Необходимо найти скопление звёзд - Плеяды. Они, кстати, светят очень ярко.После того как вы нашли их, поверните голову немного вправо и опустите вниз, это и будет областью "входа метеоров".Но отметим, что они (при благоприятных погодных условиях в регионе) также могут быть видны по всему небу.Прогноз видимости:Северные Тауриды – довольно слабый метеорный поток, дающий во время пика до 5 метеоров в час. Освещенность Луны: всего 1%. Период активности: с 20 октября по 10 декабря. Пик активности: 11-12 ноября 2023 года.Откуда взялись эти метеорные потоки?Ученые считают, что источником метеорного потока является астероид 2004 TG10, некогда входивший в состав гораздо более крупного объекта, называемого комплексом Энке.Согласно общепринятой теории, около 20 тысяч лет назад этот крупный объект раскололся, в результате чего образовалась комета Энке, а также различные астероиды и метеорные потоки.На заметку:Существуют специальные приложения, например Плеяды, которое помогает найти месторасположение звёзд. Если в вашем телефоне есть встроенный компас, то карта звёздного неба будет вращаться и показывать часть неба, в которую повёрнут смартфон. Удобно и очень познавательно!Кстати, это может пригодиться и 18 ноября (2023 года). Владимирцев ожидает более зрелищным метеорный поток Леонид. Его прогнозируемая активность – до 10 метеоров в час.Фото: pxfuel.com; виртуальная карта звёзд