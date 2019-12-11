Британский миллионер судится с владельцем элитного жилого комплекса. Мужчина купил дорогую квартиру, однако не смог подключить Интернет.

Апартаменты обошлись магнату почти в 4 миллиона долларов. Все попытки провести домой широкополосный Интернет провалились, в итоге британец вынужден был работать в местной библиотеке и интернет-кафе.Теперь миллионер судится с владельцами элитного комплекса, сумма иска составила порядка 130 тысяч долларов, пишет Daily Mail. Мужчина заявил, что ему пришлось жить около тысячи дней без доступа в Сеть и обвиняет компанию в нарушении контракта.Владельцы ЖК заявили, что доступ к Интернету не был обязательным пунктом договора. В свою очередь адвокат миллионера считает, что с учетом стоимости жилья широкополосная связь должна входить в пакет обязательных услуг.Суд будет разбираться в проблеме в следующем году. На данный момент у владельца шикарных апартаментов все же появилась долгожданная Сеть.