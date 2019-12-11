Бывший капитан футбольной сборной России и питерского Зенита Андрей Аршавин считает, что система осень-весна весьма негативно сказывается на состоянии российского футбола и выступлениях наших клубов в международных соревнованиях.

Бывший капитан футбольной сборной России и питерского "Зенита" Андрей Аршавин считает, что система "осень-весна" весьма негативно сказывается на состоянии российского футбола и выступлениях наших клубов в международных соревнованиях."Сторонники перехода на систему "осень-весна" говорили, что у нас не будет большого перерыва, команды будут играть в декабре и наши клубы будут всегда великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает", — сказал Аршавин."Я бы подумал о том, чтобы возвратиться к предыдущему формату, — цитирует Аршавина Спортбокс.Ru. – Просто говорили, что станет лучше, а лучше на топовом уровне не стало, а вторая лига умерла. Откуда будут подпитываться команды высших дивизионов, если нет прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?"Накануне прошли матчи Лиги чемпионов и стало ясно, что из шести российских клубов, стартовавших в еврокубках, лишь у "Краснодара" остаются шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" и тульский "Арсенал" не прошли квалификацию Лиги Европы, "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА завершили игры в группах двух евротурниров на последних местах.