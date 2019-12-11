Модель палестинского происхождения славится своей шикарной фигурой. Уж кто-кто, а она точно может позволить себе демонстрировать свои формы.

Модель палестинского происхождения славится своей шикарной фигурой. Уж кто-кто, а она точно может позволить себе демонстрировать свои формы.Накануне звезда вновь участвовала в откровенной фотосессии. На этот раз девушка позировала черном, усыпанном стразами сарафане с открытой спиной и глубоким вырезом на ноге. На поясе он был перетянут атласной лентой. Дополнили образ туфли-лодочки.К слову, на знаменитости нет нижнего белья, из-за чего все ее прелести буквально вываливаются из наряда. А так как Белла запечатлена сбоку, в кадре хорошо видно ее обнаженную грудь и бедро.Автором снимка стал известный фотограф Рассел Джеймс. Сама Хадид не стала опубликовывать горячее фото на своей личной странице в Инстаграме. Хотя оно точно собрало бы огромное количество лайков.Отметим, Белла выступает постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Несмотря на сотрудничество с серьезными марками, она часто выкладывает откровенные снимки в своем личном аккаунте. Но, на удивление, среди ее подписчиков практически нет хейтеров. Поэтому никто не упрекает ее в непристойности, сообщает .