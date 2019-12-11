Жена рэпера Джигана сильно заболела. Оксана Самойлова подхватила вирус накануне родов.

Жена рэпера Джигана сильно заболела. Оксана Самойлова подхватила вирус накануне родов.В личном микроблоге модель разместила несколько видеозаписей, на которых рассказала о своем самочувствии. По словам супруги Джигана, опасный вирус подхватила вся семья. "Мы все заболели одновременно. И Лея, и Майя, и Ариель, и мама", – поделилась Оксана Самойлова.Несмотря на болезнь, беременная модель не смогла отложить важные дела. "Даже болезнь не остановила меня, чтобы приехать на работу", – рассказала она. Многие пользователи всерьез испугались за здоровье Оксаны Самойловой. Они призвали ее остаться дома и сосредоточиться на лечении.Ранее сообщила, что ее беременность протекает с серьезными осложнениями. "У меня полный набор адских осложнений, начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами", – призналась модель. Оксане Самойловой пришлось провести в больнице несколько дней.4 Дек 2019 в 9:55 PSTНапомним, о грядущем пополнении в семье Джигана стало известно в конце октября. В окружении пары рассказали, что роды пройдут в феврале. У супругов уже есть трое детей: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.