Жена рэпера Джигана сильно заболела. Оксана Самойлова подхватила вирус накануне родов.
Жена рэпера Джигана сильно заболела. Оксана Самойлова подхватила вирус накануне родов.
В личном микроблоге модель разместила несколько видеозаписей, на которых рассказала о своем самочувствии. По словам супруги Джигана, опасный вирус подхватила вся семья. "Мы все заболели одновременно. И Лея, и Майя, и Ариель, и мама", – поделилась Оксана Самойлова.
Несмотря на болезнь, беременная модель не смогла отложить важные дела. "Даже болезнь не остановила меня, чтобы приехать на работу", – рассказала она. Многие пользователи всерьез испугались за здоровье Оксаны Самойловой. Они призвали ее остаться дома и сосредоточиться на лечении.
Ранее сообщила, что ее беременность протекает с серьезными осложнениями. "У меня полный набор адских осложнений, начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами", – призналась модель. Оксане Самойловой пришлось провести в больнице несколько дней.
4 Дек 2019 в 9:55 PST
Напомним, о грядущем пополнении в семье Джигана стало известно в конце октября. В окружении пары рассказали, что роды пройдут в феврале. У супругов уже есть трое детей: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.