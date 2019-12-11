Наступил тот момент, кгда люди по всему миру стали задумываться об экологических проблемах. Ведущая Елена Летучая в их числе.

Наступил тот момент, кгда люди по всему миру стали задумываться об экологических проблемах. Ведущая Елена Летучая в их числе.Звезда делает все, что в ее силах, чтобы хоть немного помочь планете. И пускай начала она с малого, но даже это довольно значимо для экологии.Так, Елена, вместо обычного бикини отдала предпочтение в пользу купальника из регенерированного материала. Его ткань была создана из переработанных рыбацких сетей для сохранения ресурсов океана в результате инновационных экспериментов."Сохраним планету вместе!", – призывает Летучая.Многие фолловеры похвалили знаменитость за бережное отношение к природе. Тем не менее, некоторые предположили, что на такое бикини придется потратить значительную сумму денег, которая по карману далеко не каждому. К слову, такая модель обойдется в восемь с половиной тысяч рублей."Такой ценой мы не сохраним планеты вместе", – заявила пользователь Сети.Также поклонники отдали дань прекрасной фигуре Летучей, отметив при этом упругость ее кожи, сообщает . "Шикарные формы", "Вы фантастическая женщина!","Фигурка класс", "Вы потрясающе выглядите", – писали восхищенные фанаты.