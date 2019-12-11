Голливудский красавец Брэд Питт решил откровенно поведать о своих любовницах после разрыва с Анджелиной Джоли. Мужчина заметил, что все обстоит несколько иначе, нежели пишут в прессе.

Голливудский красавец Брэд Питт решил откровенно поведать о своих любовницах после разрыва с Анджелиной Джоли. Мужчина заметил, что все обстоит несколько иначе, нежели пишут в прессе.С тех пор как актер расстался с женой, ему приписывали множество романов. То он якобы пытается строить отношения с симпатичным профессором Нери Оксман, то проводит вечера с 50-летней целительницей Сэт Хари Халсой, то флиртует в баре с Шарлиз Терон. Тем не менее, Брэд Питт заявил, что он вовсе не такой бабник, каким его выставляют западные таблоиды."Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы – я имею в виду любой журнал в кабинете врача. Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, просто не ищу этого, – рассказал артист. – Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит".Брэд заметил, что в последнее время стал спокойнее относиться к славе и самому себе. Когда голливудский красавец был еще не столь взрослым и опытным, он очень переживал из-за популярности. На людях актер казался уверенным в себе, однако известность его пугала."Большую часть времени в 1990-е я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу", – цитирует Питта газета "".26 Дек 2015 в 3:51 PST