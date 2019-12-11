Известный французский фигурист Морган Сипре, ставший чемпионом Европы-2019 в дуэте с Ванессой Джеймс, в ближайшее время может оказаться в местах не столь отдаленных. Его заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Известный французский фигурист Морган Сипре, ставший чемпионом Европы-2019 в дуэте с Ванессой Джеймс, в ближайшее время может оказаться в местах не столь отдаленных. Его заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.По информации USA Today, еще в декабре 2017 года 28-летний французский спортсмен отправил 13-летней фигуристке, с которой он тренировался во время подготовки к Олимпийским играм, фотографии своего полового члена. Это было сделано с его верифицированной страницы в Instagram.В настоящее время организация SafeSport ведет расследование этого дела. Отмечается, что родители пострадавшей девочки долгое время хранили молчание, потому что подвергались давлению со стороны тренеров Сипре Сильвии Фонтана и Джона Циммермана.